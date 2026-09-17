ФНС закрыла косметическую компанию блогера Карины Кросс

1 августа ФНС приостановила операции по счетам трех компаний, совладельцем которых является блогер Владислав Бумага (известный как Влад А4). Две из этих фирм имеют задолженность по налогам в размере 3,4 млн руб. Бумага владеет 25% компании «А4 Кидс Кузьминки». Блогер также является соучредителем фирм «А4 Магазин» (39% долей) и «Дпицца северо-восток» (5% долей). В период с декабря 2025 г. по июль 2026 г. налоговая служба вынесла семь решений о приостановке операций по счетам этих организаций. В отношении «А4 Кидс Кузьминки» блокировку ввели из-за решения о взыскании задолженности – долг компании превышает 2,29 млн руб. По аналогичной причине заблокированы счета «А4 Магазин». Счета компании «Дпицца северо-восток» попали под ограничения из-за непредставления налоговой декларации в установленный 20-дневный срок.