ФНС заблокировала счета трех компаний блогера Влада А4

В период с декабря 2025 г. по июль 2026 г. налоговая служба вынесла семь решений о приостановке операций по счетам этих организаций. В отношении «А4 Кидс Кузьминки» блокировку ввели из-за решения о взыскании задолженности – долг компании превышает 2,29 млн руб. По аналогичной причине заблокированы счета «А4 Магазин»: его задолженность по единому налоговому счету составляет более 1,1 млн руб. Счета компании «Дпицца северо-восток» попали под ограничения из-за непредставления налоговой декларации в установленный 20-дневный срок.