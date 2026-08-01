ФНС заблокировала счета трех компаний блогера Влада А4
Налоговые органы России приостановили операции по счетам трех компаний, совладельцем которых является блогер Владислав Бумага (известный как Влад А4), пишет «РИА Новости». Две из этих фирм имеют задолженность по налогам в размере 3,4 млн руб.
Согласно данным, Бумага владеет 25% компании «А4 Кидс Кузьминки», основным видом деятельности которой значится организация отдыха и развлечений. Блогер также является соучредителем фирм «А4 Магазин» (39% долей) и «Дпицца северо-восток» (5% долей).
В период с декабря 2025 г. по июль 2026 г. налоговая служба вынесла семь решений о приостановке операций по счетам этих организаций. В отношении «А4 Кидс Кузьминки» блокировку ввели из-за решения о взыскании задолженности – долг компании превышает 2,29 млн руб. По аналогичной причине заблокированы счета «А4 Магазин»: его задолженность по единому налоговому счету составляет более 1,1 млн руб. Счета компании «Дпицца северо-восток» попали под ограничения из-за непредставления налоговой декларации в установленный 20-дневный срок.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) получила пять лет условно по делу о незаконных валютных операциях. Ей также назначили штраф в размере 765 млн руб. и запрет на любую профессиональную деятельность в интернете, включая управление сайтами, продвижение ресурсов и заработок на онлайн-платформах, в том числе на сторонних проектах. Блогеру также запрещено менять место жительства без уведомления надзорных органов.
Уголовное дело в отношении Чекалиной возбудили по ст. 193.1 УК РФ. Бывшего мужа Чекалиной Артема Чекалина приговорили к семи годам лишения свободы по этой же статье. По версии следствия, бывшие супруги вывели более 251 млн руб. в зарегистрированную в ОАЭ компанию, чтобы уклониться от налогов.
В марте у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами и поражением костей.