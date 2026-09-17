В ОАЭ нашли тело пропавшего после ЧП с Hercules Star российского моряка
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) нашли тело пропавшего во время происшествия на танкере Hercules Star российского моряка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ в стране.
«В настоящее время проводятся необходимые процедуры, после завершения которых тело будет передано для репатриации в Российскую Федерацию», – отметил собеседник агентства. По его словам, члены дипмиссии находятся в постоянном контакте с представителями судоходной компании, властями ОАЭ, а также родными погибшего россиянина.
ТАСС со ссылкой на генконсульство 15 сентября сообщил, что после повреждения судна Hercules Star у берегов Дубая гражданин РФ, который числился членом экипажа, пропал без вести. Несколько дней шли поисковые мероприятия. О причинах происшествия на танкере не говорится.
31 августа посольство России в Турции заявило, что в результате крушения парома у побережья Северного Кипра погибла россиянка. В ведомстве тогда выразили соболезнования родным и близким погибшей.