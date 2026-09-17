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В ОАЭ нашли тело пропавшего после ЧП с Hercules Star российского моряка

Сергей Пахомов

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) нашли тело пропавшего во время происшествия на танкере Hercules Star российского моряка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ в стране.

«В настоящее время проводятся необходимые процедуры, после завершения которых тело будет передано для репатриации в Российскую Федерацию», – отметил собеседник агентства. По его словам, члены дипмиссии находятся в постоянном контакте с представителями судоходной компании, властями ОАЭ, а также родными погибшего россиянина.

ТАСС со ссылкой на генконсульство 15 сентября сообщил, что после повреждения судна Hercules Star у берегов Дубая гражданин РФ, который числился членом экипажа, пропал без вести. Несколько дней шли поисковые мероприятия. О причинах происшествия на танкере не говорится.

31 августа посольство России в Турции заявило, что в результате крушения парома у побережья Северного Кипра погибла россиянка. В ведомстве тогда выразили соболезнования родным и близким погибшей.

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