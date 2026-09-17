В ОАЭ нашли тело пропавшего после ЧП с Hercules Star российского моряка

«В настоящее время проводятся необходимые процедуры, после завершения которых тело будет передано для репатриации в Российскую Федерацию», – отметил собеседник агентства. По его словам, члены дипмиссии находятся в постоянном контакте с представителями судоходной компании, властями ОАЭ, а также родными погибшего россиянина.