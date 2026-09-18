Минпросвещения разработало курс о российском кино для старших классов

В марте 2025 г. гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил отобрать 100-150 отечественных фильмов для показа в школах в рамках обязательной программы. По мнению Шахназарова, показ картин отечественного кинематографа в школах будет способствовать художественному и патриотическому воспитанию молодежи.