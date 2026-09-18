Минпросвещения разработало курс о российском кино для старших классов
Для старшеклассников разработали внеурочный курс по отечественному кино, сообщил эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
«Курс рассчитан на 34 часа и может преподаваться в 10-м или 11-м классе», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Занятия будут называться «История отечественного кино в истории XX в.». Они направлены на формирование у школьников «российской гражданской идентичности, сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей». Курс предложит взглянуть на события прошлого века через художественные образы.
На программе обсудят, в том числе, картины «Иваново детство», «Подранки», «Доживем до понедельника», «Курьер», «Баллада о солдате», «Я шагаю по Москве» и др.
В марте 2025 г. гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил отобрать 100-150 отечественных фильмов для показа в школах в рамках обязательной программы. По мнению Шахназарова, показ картин отечественного кинематографа в школах будет способствовать художественному и патриотическому воспитанию молодежи.