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Главная / Общество /

Минпросвещения разработало курс о российском кино для старших классов

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Для старшеклассников разработали внеурочный курс по отечественному кино, сообщил эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

«Курс рассчитан на 34 часа и может преподаваться в 10-м или 11-м классе», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Занятия будут называться «История отечественного кино в истории XX в.». Они направлены на формирование у школьников «российской гражданской идентичности, сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей». Курс предложит взглянуть на события прошлого века через художественные образы.

На программе обсудят, в том числе, картины «Иваново детство», «Подранки», «Доживем до понедельника», «Курьер», «Баллада о солдате», «Я шагаю по Москве» и др.

В марте 2025 г. гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил отобрать 100-150 отечественных фильмов для показа в школах в рамках обязательной программы. По мнению Шахназарова, показ картин отечественного кинематографа в школах будет способствовать художественному и патриотическому воспитанию молодежи.

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