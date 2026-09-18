ФСБ задержала в КБР россиянина за подготовку диверсии на газопроводе
ФСБ задержала в Кабардино-Балкарии 40-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил подрыв газопровода в Майском районе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спецслужбу.
По данным ведомства, в 2024 г. уроженец Черниговской области, находясь на Украине, связался с представителем украинских спецслужб через Telegram, а в 2025 г. въехал в Россию по гуманитарному обмену. Злоумышленника задержали при попытке достать из схрона самодельное взрывное устройство.
Возбуждены дела о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия и госизмене. Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отметили в ФСБ. Суд отправил мужчину под стражу, он сотрудничает со следствием.
16 сентября в ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы в Донецкой народной республике (ДНР) задержали жителя Горловки, который планировал подорвать российских военных. По заданию украинских спецслужб он собрал самодельное взрывное устройство и заложил его на пути следования российских военнослужащих. В действие взрывчатку привел сам диверсант. По заданию кураторов он также фиксировал последствия украинских ударов по жилым домам в Горловке и окрестностях.