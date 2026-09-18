Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR50,14+0,12%CNY Бирж.12,594+0,15%IMOEX2 259,63+0,48%RTSI842,31+0,48%RGBI112,57+0,11%RGBITR768,86+0,13%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСБ задержала в КБР россиянина за подготовку диверсии на газопроводе

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ФСБ задержала в Кабардино-Балкарии 40-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил подрыв газопровода в Майском районе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спецслужбу.

По данным ведомства, в 2024 г. уроженец Черниговской области, находясь на Украине, связался с представителем украинских спецслужб через Telegram, а в 2025 г. въехал в Россию по гуманитарному обмену. Злоумышленника задержали при попытке достать из схрона самодельное взрывное устройство.

Возбуждены дела о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия и госизмене. Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отметили в ФСБ. Суд отправил мужчину под стражу, он сотрудничает со следствием.‍

16 сентября в ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы в Донецкой народной республике (ДНР) задержали жителя Горловки, который планировал подорвать российских военных. По заданию украинских спецслужб он собрал самодельное взрывное устройство и заложил его на пути следования российских военнослужащих. В действие взрывчатку привел сам диверсант. По заданию кураторов он также фиксировал последствия украинских ударов по жилым домам в Горловке и окрестностях.‍

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь