Кравцов: детский сад не должен становиться подготовкой к школе

1 сентября Кравцов заявил, что детям до семи лет не стоит давать телефоны и планшеты, поскольку это может вызвать цифровую зависимость. Он отметил, что в этом возрасте для полноценного развития детей родителям необходимо читать им сказки, поощрять их общение со сверстниками и посещать с ними культурные мероприятия.