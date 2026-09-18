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Главная / Общество /

Кравцов: детский сад не должен становиться подготовкой к школе

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Детский сад не должен становиться подготовкой к школе, ведущей деятельностью ребенка там должна быть игра. Об этом заявил в ходе торжественного открытия форума «Время дошкольного образования» глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы все прекрасно понимаем, что детские садики, я в этом убежден и уверен, это не подготовка к школе», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Кравцов отметил, что в детском саду с ребенком необходимо играть, читать сказки и развивать его способности. Также ребенок должен общаться со сверстниками, воспитателями и родителями, поскольку развитие всех основных психологических функций происходит до семи лет.

Он подчеркнул, что в первом классе педагоги формируют у ребенка необходимую базу для школы, в том числе учат его читать и писать.

1 сентября Кравцов заявил, что детям до семи лет не стоит давать телефоны и планшеты, поскольку это может вызвать цифровую зависимость. Он отметил, что в этом возрасте для полноценного развития детей родителям необходимо читать им сказки, поощрять их общение со сверстниками и посещать с ними культурные мероприятия.

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