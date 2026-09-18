ВОЗ: зарплата женщин-медиков в Европе на 28% меньше, чем у мужчин

При этом ВОЗ подчеркивает, что на данный сектор занятости приходится почти 17% всех рабочих мест для женщин в Европе, для мужчин этот показатель составляет всего 5%. Так, в Эстонии и Польше 90% медицинских и социальных работников – женщины. В Бельгии, Дании и Норвегии в данном секторе занята каждая пятая женщина, России – каждая седьмая, в Киргизии – каждая 10.