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ВОЗ: зарплата женщин-медиков в Европе на 28% меньше, чем у мужчин

Анна Суслова
Akram Huseyn / Unsplash
Akram Huseyn / Unsplash

Почасовая оплата труда женщин-медиков в Европе на 19% меньше, чем у мужчин, а их  ежемесячный заработок – на 28%, несмотря на то что женщины составляют почти 77% работников сферы здравоохранения и социального обслуживания в западных странах. Об этом говорится в докладе Европейского регионального бюро ВОЗ, основанном на данных 43 из 53 стран региона.

В тексте доклада подчеркивается, что разрыв в оплате труда увеличивается по мере роста заработка. В нижней части шкалы заработная плата женщин на 2% меньше, чем у мужчин, однако в верхней части разница составляет 23%. Заработная плата женщин, которые находятся на высоких должностях, также меньше, чем заработная плата мужчин, занимающих аналогичные должности.

Кроме того, на руководящих должностях в данной сфере в основном находятся женщины, но оплата их труда меньше, чем оплата труда женщин, находящихся на высоких должностях в других сферах: в среднем 22 евро в час против 24,70 евро.

При этом ВОЗ подчеркивает, что на данный сектор занятости приходится почти 17% всех рабочих мест для женщин в Европе, для мужчин этот показатель составляет всего 5%. Так, в Эстонии и Польше 90% медицинских и социальных работников – женщины. В Бельгии, Дании и Норвегии в данном секторе занята каждая пятая женщина, России – каждая седьмая, в Киргизии – каждая 10.  

7 сентября председатель Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников заявил, что к концу 2026 г. в России планируют разработать единую систему оплаты труда медработников. В соответствии с разрабатываемыми правилами доля оклада в структуре зарплаты без учета компенсаций должна составлять не менее 50%, а стимулирующие выплаты – не более оставшихся 50%. Предполагается, что такая система будет введена в начале 2027 г.

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