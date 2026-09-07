В России разработают новую систему оплаты труда работников здравоохранения

В России разработают новую систему оплаты труда работников здравоохраненияЭто расширит социальные гарантии медиков и защитит их от произвола работодателя, считают эксперты
К концу 2026 г. в России планируют разработать единую систему оплаты труда медработников. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил председатель Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. По его словам, сейчас региональные подходы к формированию заработных плат разнятся между собой, а в некоторых субъектах их структуру определяют сами медучреждения. В результате размеры зарплат медиков за одинаковую работу в разных регионах могут отличаться в разы.
В соответствии с разрабатываемыми правилами доля оклада в структуре зарплаты без учета компенсаций должна составлять не менее 50%, а стимулирующие выплаты – не более оставшихся 50%. Предполагается, что такой подход будет апробирован и внедрен в начале 2027 г. Сейчас во многих регионах сложилась обратная ситуация: окладная часть не дотягивает до рекомендуемой планки и значительную долю заработка медиков формируют премии, отметил председатель профсоюза.
Региональный разброс
Разработка единой системы оплаты труда медработников началась еще до пандемии COVID-19, но тогда ее внедрение отложили: помощь пациентам с коронавирусом обеспечивала высокие стимулирующие выплаты для врачей и медсестер, рассказал Домников. Теперь же ситуация стабилизировалась, и президент Владимир Путин поставил задачу разработать новые подходы к оплате труда во всей бюджетной сфере. По словам Домникова, Минтруд совместно с Минздравом, Минкультом и Минобрнауки уже работают в этом направлении.
В основе зарплат врачей и медсестер лежит тарифная ставка, сказал председатель профсоюза. К ней добавляются компенсационные выплаты – например, северный коэффициент – и стимулирующие выплаты, т. е. премии. Окладная часть и компенсации носят обязательный характер и выплачиваются всегда. В свою очередь стимулирующие выплаты в любой момент могут быть сокращены, что создает риски для медработников, объяснил Домников.
Сегодня во многих регионах зарплата врачей формируется по принципу кнута и пряника, рассказал «Ведомостям» HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Окладная часть нередко ограничивается МРОТ (27 093 руб. в 2026 г. – «Ведомости»), а премии руководство может не выплачивать по своему усмотрению. Такая система, по мнению эксперта, становится рычагом давления на врачей и не способствует повышению качества и эффективности их работы. Новая модель оплаты труда, напротив, призвана расширить соцгарантии медиков и защитить их от произвола работодателя, считает Мурадян.
Обозначенные сроки перехода к единой системе оплаты труда выглядят амбициозно, считает председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Муслим Муслимов. По его мнению, перенастроить локальные механизмы формирования зарплат без снижения общего дохода медиков удастся скорее к концу 2027 г. – началу 2028 г. Регионам предстоит серьезная методическая работа по перераспределению средств внутри существующего фонда оплаты труда и выравниванию дисбалансов, возникших из‑за разных бюджетных возможностей и программ поддержки, пояснил Муслимов.
Отдельно он отметил, что в текущих условиях медработники вынуждены думать не о здоровье пациентов, а о том, хватит ли им денег на оплату коммунальных услуг или необходимых продуктов. Это противоречит самой сути их профессии, считает Муслимов. В связи с этим НАУЗ настаивает на доведении доходов врачей до уровня, сопоставимого с заработком сотрудников банковской сферы, – при этом начинать повышение гарантированной части оплаты труда логичнее всего с работающих в экстремальных условиях врачей и фельдшеров скорой помощи, считает председатель ассоциации.
Гарантированная часть дохода делает профессию более стабильной и предсказуемой, отметила руководитель Московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд» Анна Полякова. Если достойную зарплату можно получать за одну ставку, а не за счет переработок, нагрузка и риск выгорания снижаются. На фоне дефицита кадров это становится ключевым инструментом удержания врачей, сказала эксперт. При этом для заметного кадрового эффекта важно также повысить стоимость ставки – простая перестройка структуры зарплаты проблему не решит, считает Полякова.
«Ведомости» направили запрос в Минтруд с просьбой уточнить, на каком этапе находится разработка новых систем оплаты труда бюджетников, когда планируется их внедрение и каких конкретно сфер коснутся изменения.