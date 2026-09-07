В России разработают новую систему оплаты труда работников здравоохранения

Отдельно он отметил, что в текущих условиях медработники вынуждены думать не о здоровье пациентов, а о том, хватит ли им денег на оплату коммунальных услуг или необходимых продуктов. Это противоречит самой сути их профессии, считает Муслимов. В связи с этим НАУЗ настаивает на доведении доходов врачей до уровня, сопоставимого с заработком сотрудников банковской сферы, – при этом начинать повышение гарантированной части оплаты труда логичнее всего с работающих в экстремальных условиях врачей и фельдшеров скорой помощи, считает председатель ассоциации.