ФАО: решить проблему голода к 2030 году не удастся

По данным доклада «Мир-2026: между столкновением и сотрудничеством», подготовленного «Ведомостями» и фондом «Росконгресс», ближневосточный конфликт увеличивает риски голода в нуждающихся странах. В случае длительного военного конфликта общемировое производство азотных удобрений и фосфатов в 2026 г. может уменьшиться на 15%, что снизит в 2027 г. валовые сборы зерновых и масличных культур на 7–10%. Это может привести к полномасштабному глобальному продовольственному кризису.