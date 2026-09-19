ФАО: решить проблему голода к 2030 году не удастся
Решить поставленную Генассамблеей ООН задачу избавиться от голода в мире к 2030 г. не получится. Об этом заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
«По крайней мере, такими темпами, которыми мы идем сейчас, это недостижимо», – сказал Кобяков в интервью «РИА Новости».
Он признал, что некоторый прогресс достигнут – масштаб мирового голода снижается. Однако если нынешняя динамика сохранится, то к 2030 г. в мире по-прежнему будут голодать порядка 512 млн человек, если не учитывать влияние конфликта на Ближнем Востоке.
По данным доклада «Мир-2026: между столкновением и сотрудничеством», подготовленного «Ведомостями» и фондом «Росконгресс», ближневосточный конфликт увеличивает риски голода в нуждающихся странах. В случае длительного военного конфликта общемировое производство азотных удобрений и фосфатов в 2026 г. может уменьшиться на 15%, что снизит в 2027 г. валовые сборы зерновых и масличных культур на 7–10%. Это может привести к полномасштабному глобальному продовольственному кризису.