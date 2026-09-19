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Главная / Общество /

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу в Горловке

Сергей Пахомов

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) после удара ВСУ беспилотником по пассажирскому автобусу в Горловке ДНР. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным СК, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели дрона, а также всех обстоятельств произошедшего. 

Кроме того, как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, число жертв в результате атаки украинским беспилотником по автобусу выросло до 12.

19 сентября вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус в Горловке. Глава города изначально заявлял, что ранения из-за удара БПЛА получили 11 человек, в том числе мальчик и девочка 2016 г. р.

В ночь на 19 сентября были уничтожены 344 украинских беспилотника над регионами РФ. БПЛА сбили над акваторией Черного моря, а также над территориями Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Дагестан.

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