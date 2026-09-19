СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу в Горловке

В ночь на 19 сентября были уничтожены 344 украинских беспилотника над регионами РФ. БПЛА сбили над акваторией Черного моря, а также над территориями Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Дагестан.