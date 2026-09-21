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Главная / Общество /

Жителя Донецка задержали за план взрыва у избирательного участка

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, который планировал взорвать заминированный автомобиль возле избирательного участка во время массового скопления людей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина установил в интернете контакт с представителями СБУ и согласился сотрудничать с ними в террористической деятельности. По заданию украинских кураторов он забрал из заранее подготовленного тайника 20 кг взрывчатых веществ.

Кроме того, с украинского беспилотника мужчине сбросили самодельное взрывное устройство с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, электронные взрыватели и плату для дистанционного инициирования взрыва. Полученными материалами он снарядил личный автомобиль.

По информации ФСБ, довести замысел до конца мужчина не смог из-за своевременного задержания.

18 сентября ФСБ задержала в Кабардино-Балкарии 40-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил подрыв газопровода в Майском районе. Возбуждены дела о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия и госизмене. 

16 сентября в ДНР задержали жителя Горловки, который планировал подорвать российских военных. По заданию украинских спецслужб он собрал самодельное взрывное устройство и заложил его на пути следования российских военнослужащих. В действие взрывчатку привел сам диверсант. По заданию кураторов он также фиксировал последствия украинских ударов по жилым домам в Горловке и окрестностях.‍

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