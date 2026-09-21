Жителя Донецка задержали за план взрыва у избирательного участка

16 сентября в ДНР задержали жителя Горловки, который планировал подорвать российских военных. По заданию украинских спецслужб он собрал самодельное взрывное устройство и заложил его на пути следования российских военнослужащих. В действие взрывчатку привел сам диверсант. По заданию кураторов он также фиксировал последствия украинских ударов по жилым домам в Горловке и окрестностях.‍