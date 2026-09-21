Жителя Донецка задержали за план взрыва у избирательного участка
Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, который планировал взорвать заминированный автомобиль возле избирательного участка во время массового скопления людей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, мужчина установил в интернете контакт с представителями СБУ и согласился сотрудничать с ними в террористической деятельности. По заданию украинских кураторов он забрал из заранее подготовленного тайника 20 кг взрывчатых веществ.
Кроме того, с украинского беспилотника мужчине сбросили самодельное взрывное устройство с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, электронные взрыватели и плату для дистанционного инициирования взрыва. Полученными материалами он снарядил личный автомобиль.
По информации ФСБ, довести замысел до конца мужчина не смог из-за своевременного задержания.
18 сентября ФСБ задержала в Кабардино-Балкарии 40-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил подрыв газопровода в Майском районе. Возбуждены дела о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия и госизмене.
16 сентября в ДНР задержали жителя Горловки, который планировал подорвать российских военных. По заданию украинских спецслужб он собрал самодельное взрывное устройство и заложил его на пути следования российских военнослужащих. В действие взрывчатку привел сам диверсант. По заданию кураторов он также фиксировал последствия украинских ударов по жилым домам в Горловке и окрестностях.