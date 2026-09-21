В Москве задержали шестерых подростков после стрельбы в охранников
В Москве полиция задержала шестерых подростков в возрасте от 14 до 18 лет после стрельбы из сигнальных пистолетов в сторону охранников высотного здания. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД России.
По данным ведомства, группа молодых людей пыталась незаконно проникнуть на крышу здания в Шмитовском проезде. Сотрудники частного охранного предприятия пресекли попытку в подъезде, после чего подростки распылили в сторону охранников содержимое перцовых баллончиков и открыли огонь из сигнальных пистолетов.
После инцидента работники ЧОПа обратились в полицию. Подозреваемых сотрудники уголовного розыска центра столицы задержали на улице Горбунова. Все шестеро, по данным МВД, проживают в столичном регионе.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Двое задержанных арестованы, еще четверо находятся под домашним арестом.
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