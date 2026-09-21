Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,573-0,07%ARSA6,9+0,88%AKRN18 152-0,45%IMOEX2 265,72-0,54%RTSI847,71-0,54%RGBI112,89+0,17%RGBITR771,7+0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве задержали шестерых подростков после стрельбы в охранников

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В Москве полиция задержала шестерых подростков в возрасте от 14 до 18 лет после стрельбы из сигнальных пистолетов в сторону охранников высотного здания. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД России.

По данным ведомства, группа молодых людей пыталась незаконно проникнуть на крышу здания в Шмитовском проезде. Сотрудники частного охранного предприятия пресекли попытку в подъезде, после чего подростки распылили в сторону охранников содержимое перцовых баллончиков и открыли огонь из сигнальных пистолетов.

После инцидента работники ЧОПа обратились в полицию. Подозреваемых сотрудники уголовного розыска центра столицы задержали на улице Горбунова. Все шестеро, по данным МВД, проживают в столичном регионе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Двое задержанных арестованы, еще четверо находятся под домашним арестом.

16 сентября в Москве 17-летнему подростку было предъявлено обвинение в работе на телефонных мошенников по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика).

18 августа в Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в совершении теракта на железнодорожном объекте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её