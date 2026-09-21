Синоптик заявила о завершении бабьего лета в Москве

14 сентября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице установилось бабье лето «на минималках» – природа пытается устроить осенний праздник тепла, но «бюджет уже закончился». В тот же день «Ведомости. Город» писали, что в ряде российских регионов уже чувствуется пришествие осени.