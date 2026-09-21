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Синоптик заявила о завершении бабьего лета в Москве

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Бабье лето в Москве подошло к концу, с 22 сентября столицу накроют дожди. Об этом «Интерфаксу» заявила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«Сегодня уже какие-то кратковременные дожди будут в Москве и Московской области. Завтра температура воздуха будет 17–19 градусов тепла и тоже дожди», – отметила синоптик.

Как уточнила Паршина, в ночь на 23 сентября также ожидается дождь при температуре +17–19 градусов. 24 сентября воздух прогреется до +14–16 градусов, днем возможен дождь. 25 сентября температура составит +13–18 градусов, а в следующий день – +15–20 градусов.

По словам синоптика, дожди ожидаются в Москве в течение всей недели. За этот период может выпасть 30–50 мм осадков, что соответствует примерно 70–80% месячной нормы.

14 сентября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице установилось бабье лето «на минималках» – природа пытается устроить осенний праздник тепла, но «бюджет уже закончился». В тот же день «Ведомости. Город» писали, что в ряде российских регионов уже чувствуется пришествие осени.

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