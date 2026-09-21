Глава Башкирии обратился в СК из-за вмешательства в его частную жизнь
Глава Башкирии Радий Хабиров подал в Следственный комитет (СК) заявление с просьбой проверить возможное нарушение неприкосновенности его частной жизни. Об этом он сообщил на оперативном совещании правительства республики.
«Я подал уже заявление в Следственный комитет по Республике Башкортостан о проверочных мероприятиях и, в случае подтверждения, возбуждении уголовного дела», – подчеркнул Хабиров (цитата по «Интерфаксу»).
Хабиров считает, что неизвестный человек или группа лиц могли поручить собирать информацию о нем. Он напомнил, что ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.
Радий Хабиров – глава Республики Башкортостан с 19 сентября 2019 г., секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». Он имеет кандидатскую степень в области юридических наук, а также является заслуженный юристом республики. Кроме того, он награжден орденами Александра Невского, Почета и «За верность долгу».