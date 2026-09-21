Глава Башкирии обратился в СК из-за вмешательства в его частную жизнь

Радий Хабиров – глава Республики Башкортостан с 19 сентября 2019 г., секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». Он имеет кандидатскую степень в области юридических наук, а также является заслуженный юристом республики. Кроме того, он награжден орденами Александра Невского, Почета и «За верность долгу».