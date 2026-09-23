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Главная / Общество /

Осужденный за шпионаж француз Мартин Райан помилован в Азербайджане

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал гражданина Франции Мартина Райана, осужденного в республике за шпионаж. Он освобожден от неотбытой части наказания, следует из распоряжения, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Райана задержали в Баку в декабре 2023 г. Азербайджанские власти обвиняли его в шпионаже в пользу Франции. В марте 2026 г. Бакинский суд по тяжким преступлениям признал француза виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Французская сторона отвергала обвинения в причастности Райана к разведывательной деятельности.

19 января 2024 г. комитет по международным отношениям парламента Азербайджана призвал власти страны ввести санкции против Франции, заморозить активы французских чиновников и ограничить участие компаний из страны в азербайджанских проектах. К тому моменту отношения Баку и Парижа обострились в том числе после задержания Райана. 26 декабря 2023 г. Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон грата, Париж ответил аналогичной мерой.

4 сентября 2024 г. МИД Азербайджана осудил заявления французского внешнеполитического ведомства по поводу парламентских выборов в республике. В Баку обвинили Париж во вмешательстве во внутренние дела страны. К тому времени отношения двух государств также осложнялись из-за поддержки Францией Армении и поставок ей вооружений.

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