Осужденный за шпионаж француз Мартин Райан помилован в Азербайджане

Райана задержали в Баку в декабре 2023 г. Азербайджанские власти обвиняли его в шпионаже в пользу Франции. В марте 2026 г. Бакинский суд по тяжким преступлениям признал француза виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Французская сторона отвергала обвинения в причастности Райана к разведывательной деятельности.