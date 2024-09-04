Азербайджан осудил МИД Франции за призыв воздержаться от поездок в республику
Баку осуждает Париж за предостережение к гражданам Франции по поводу поездок в Азербайджан, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД кавказской республики Айхан Гаджизаде.
«Решительно осуждаем строгое предупреждение министерства иностранных дел Франции о поездках в Азербайджан по причине якобы задержания и преследования французских граждан. Эти необоснованные и предвзятые решение и заявление французской стороны свидетельствуют о намерении Парижа еще больше обострить отношения с Азербайджаном», – сказал Гаджизаде (цитата по ТАСС).
По словам пресс-секретаря МИДа кавказской республики, в Азербайджане задержали лишь двоих французов – подозреваемого в шпионаже Мартина Райана и Клерка Тео Гюго, причинившего ущерб имуществу бакинского метрополитена. Гаджизаде также упомянул, что Париж всячески препятствует азербайджанским журналистам во время их поездок во Францию и другие страны Шенгенской зоны.
4 сентября на сайте французского МИД было опубликовано заявление, в котором сообщалось, что гражданам Франции, в том числе лицам с двойным гражданством не рекомендуется посещать Азербайджан «за исключением крайней необходимости». Отмечалось, что это связано с «риском ареста, произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства в Азербайджане». В сообщении также было указано, что риск распространяется в том числе на тех, кто посетил республику с деловым или туристическим визитом. «В случае ареста или задержания соблюдение основных прав не гарантируется», – подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве.