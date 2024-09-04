Азербайджан осудил МИД Франции за призыв воздержаться от поездок в республику

4 сентября на сайте французского МИД было опубликовано заявление, в котором сообщалось, что гражданам Франции, в том числе лицам с двойным гражданством не рекомендуется посещать Азербайджан «за исключением крайней необходимости». Отмечалось, что это связано с «риском ареста, произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства в Азербайджане». В сообщении также было указано, что риск распространяется в том числе на тех, кто посетил республику с деловым или туристическим визитом. «В случае ареста или задержания соблюдение основных прав не гарантируется», – подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве.