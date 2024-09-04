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Азербайджан осудил МИД Франции за призыв воздержаться от поездок в республику

Ведомости

Баку осуждает Париж за предостережение к гражданам Франции по поводу поездок в Азербайджан, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД кавказской республики Айхан Гаджизаде.

«Решительно осуждаем строгое предупреждение министерства иностранных дел Франции о поездках в Азербайджан по причине якобы задержания и преследования французских граждан. Эти необоснованные и предвзятые решение и заявление французской стороны свидетельствуют о намерении Парижа еще больше обострить отношения с Азербайджаном», – сказал Гаджизаде (цитата по ТАСС).

По словам пресс-секретаря МИДа кавказской республики, в Азербайджане задержали лишь двоих французов – подозреваемого в шпионаже Мартина Райана и Клерка Тео Гюго, причинившего ущерб имуществу бакинского метрополитена. Гаджизаде также упомянул, что Париж всячески препятствует азербайджанским журналистам во время их поездок во Францию и другие страны Шенгенской зоны.

4 сентября на сайте французского МИД было опубликовано заявление, в котором сообщалось, что гражданам Франции, в том числе лицам с двойным гражданством не рекомендуется посещать Азербайджан «за исключением крайней необходимости». Отмечалось, что это связано с «риском ареста, произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства в Азербайджане». В сообщении также было указано, что риск распространяется в том числе на тех, кто посетил республику с деловым или туристическим визитом. «В случае ареста или задержания соблюдение основных прав не гарантируется», – подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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