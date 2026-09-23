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Главная / Общество /

Обвиняемого в хищении топлива генерала МВД отправили под домашний арест

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя начальника подмосковного ГУ МВД, генерал-майора Сергея Малькова, обвиняемого в хищении моторного топлива. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Мальков проходит по уголовному делу о хищении топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

7 сентября МВД сообщило о задержании Малькова и других фигурантов дела. По версии следствия, к хищениям топлива для нужд подмосковной полиции могли быть причастны также основной акционер «Евротранса» Игорь Мартышов и топ-менеджеры компании. Мальков после возбуждения дела был уволен из органов внутренних дел.

Мещанский суд Москвы арестовал Мартышова до 6 ноября.

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