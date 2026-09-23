Обвиняемого в хищении топлива генерала МВД отправили под домашний арест

7 сентября МВД сообщило о задержании Малькова и других фигурантов дела. По версии следствия, к хищениям топлива для нужд подмосковной полиции могли быть причастны также основной акционер «Евротранса» Игорь Мартышов и топ-менеджеры компании. Мальков после возбуждения дела был уволен из органов внутренних дел.