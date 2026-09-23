Прокурор запросил 19 лет колонии для экс-совладельца «Азбуки вкуса»
Якубовский и Масловский проходят по делу о создании преступного сообщества и растрате. Вместе с ними фигурантом дела является бывший гендиректор «Ппфин холдинга» Светлана Безрукова. Обвинения по новому уголовному делу им предъявили в апреле 2025 г. сразу после оглашения приговора по предыдущему делу.
9 апреля 2025 г. Пресненский суд Москвы приговорил Якубовского к восьми годам колонии по делу о хищении более $126 млн у инвесторов V.M.H.Y. Holdings. Масловский с учетом предыдущего приговора получил 13,5 года лишения свободы, Безрукова – пять лет. Сразу после оглашения приговора Якубовскому, Масловскому и Безруковой предъявили новые обвинения в организации преступного сообщества или участии в нем и по пяти эпизодам присвоения или растраты.
7 июля 2025 г. V.M.H.Y. Holdings и ее ликвидатор подали иск в Высокий суд Англии и Уэльса к Андрею Вдовину и Алексею Масловскому. Ответчиками по этому делу также стали Якубовский, Павел Масловский и Питер Хамбро.