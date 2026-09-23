Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,597-0,03%MGTS1 504+0,94%CHMK3 230-0,15%IMOEX2 291,19-0,39%RTSI855,21-0,78%RGBI112,31-0,11%RGBITR768,39-0,07%
Главная / Общество /

Прокурор запросил 19 лет колонии для экс-совладельца «Азбуки вкуса»

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Гособвинение попросило суд назначить 19 лет лишения свободы бывшему совладельцу «Азбуки вкуса» и Экспобанка Кириллу Якубовскому. Для его делового партнера, основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского прокурор запросил 22 года колонии, передает «Интерфакс».

Якубовский и Масловский проходят по делу о создании преступного сообщества и растрате. Вместе с ними фигурантом дела является бывший гендиректор «Ппфин холдинга» Светлана Безрукова. Обвинения по новому уголовному делу им предъявили в апреле 2025 г. сразу после оглашения приговора по предыдущему делу.

9 апреля 2025 г. Пресненский суд Москвы приговорил Якубовского к восьми годам колонии по делу о хищении более $126 млн у инвесторов V.M.H.Y. Holdings. Масловский с учетом предыдущего приговора получил 13,5 года лишения свободы, Безрукова – пять лет. Сразу после оглашения приговора Якубовскому, Масловскому и Безруковой предъявили новые обвинения в организации преступного сообщества или участии в нем и по пяти эпизодам присвоения или растраты.

7 июля 2025 г. V.M.H.Y. Holdings и ее ликвидатор подали иск в Высокий суд Англии и Уэльса к Андрею Вдовину и Алексею Масловскому. Ответчиками по этому делу также стали Якубовский, Павел Масловский и Питер Хамбро.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её