Прокурор запросил 19 лет колонии для экс-совладельца «Азбуки вкуса»

9 апреля 2025 г. Пресненский суд Москвы приговорил Якубовского к восьми годам колонии по делу о хищении более $126 млн у инвесторов V.M.H.Y. Holdings. Масловский с учетом предыдущего приговора получил 13,5 года лишения свободы, Безрукова – пять лет. Сразу после оглашения приговора Якубовскому, Масловскому и Безруковой предъявили новые обвинения в организации преступного сообщества или участии в нем и по пяти эпизодам присвоения или растраты.