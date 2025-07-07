Кипрский совладелец «Азбуки вкуса» судится со своими собственниками

Кипрская компания V.M.H.Y. Holdings, которая владеет 10,64% в розничной сети «Азбука вкуса», вместе с местным ликвидатором Микалисом Авраамом подала иск в Высокий суд Англии и Уэльса к собственным российским совладельцам Андрею Вдовину и Алексею Масловскому. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости». Также ответчиками проходят бывшие совладельцы V.M.H.Y. Кирилл Якубовский, Павел Масловский (отец Алексея) и Питер Хамбро. Якубовский и Масловский-старший осуждены в России за хищения у инвесторов V.M.H.Y., а Вдовин, Хамбро и Масловский-младший скрываются от следствия.