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Землетрясение произошло у побережья Сочи

Инна Шульгина

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в акватории Черного моря в 23 км от Сочи. Это следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг находился на глубине 5 км. Толчки были зафиксированы в 05:42 мск.

17 сентября у побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки произошли в 165 км к западу от населенного пункта Никольский в 17:19 мск. Очаг располагался на глубине 83 км.

В тот же день землетрясение магнитудой 4 случилось в станице Гостагаевской города‑курорта Анапы, сообщало ГУ МЧС по Кубани. Толчок был зарегистрирован в 06:20 мск на глубине около 10 км.

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