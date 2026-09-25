Землетрясение произошло у побережья Сочи
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в акватории Черного моря в 23 км от Сочи. Это следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Очаг находился на глубине 5 км. Толчки были зафиксированы в 05:42 мск.
17 сентября у побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки произошли в 165 км к западу от населенного пункта Никольский в 17:19 мск. Очаг располагался на глубине 83 км.
В тот же день землетрясение магнитудой 4 случилось в станице Гостагаевской города‑курорта Анапы, сообщало ГУ МЧС по Кубани. Толчок был зарегистрирован в 06:20 мск на глубине около 10 км.