Медведь убил женщину в Красноярском крае около ее дома

Погибшей жительнице села Вознесенка был 51 год. По данным следствия, она вышла из дома на территорию своего приусадебного участка по улице Центральной. Она увидела медведя, который хотел пробраться в загон с домашними животными. Медведь перекинулся на женщину, она скончалась от полученных травм.