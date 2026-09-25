Медведь убил женщину в Красноярском крае около ее дома
Медведь убил женщину на ее же приусадебном участке в Красноярском крае. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону, передает «РИА Новости».
Погибшей жительнице села Вознесенка был 51 год. По данным следствия, она вышла из дома на территорию своего приусадебного участка по улице Центральной. Она увидела медведя, который хотел пробраться в загон с домашними животными. Медведь перекинулся на женщину, она скончалась от полученных травм.
Выход медведей к населенным пунктам зафиксировали во всех регионах Сибири, писал ТАСС. Медведи нападают на местных жителей в Сибирском, а также Дальневосточном федеральных округах.
Минприроды РФ в середине сентября разработало меры для снижения рисков нападения медведей. Ведомство рекомендовало местным властям ограничить доступ животных к пищевым отходам на свалках, своевременно предупреждать жителей о появлении хищников рядом с населенными пунктами и информировать туристов о правилах поведения при встрече с ними.