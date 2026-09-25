Три человека погибли от атаки ВСУ на гумконвой из Омской области

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с полуночи было сбито 23 беспилотника, летевших в направлении Москвы. В Пермском крае при атаке БПЛА от осколочных ранений погиб мужчина, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Зафиксирован налет украинских беспилотников на промышленный объект. За ночь над регионом было сбито 39 БПЛА.