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Главная / Общество /

Три человека погибли от атаки ВСУ на гумконвой из Омской области

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Три жителя города Тары Омской области погибли в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из региона в зону спецоперации. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Хоценко рассказал об одном пострадавшем, ему оказывается медицинская помощь.

Губернатор также сообщил, что семьям погибших будет оказана необходимая поддержка.

Ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 592 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртии, Татарстана, Крыма и над акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с полуночи было сбито 23 беспилотника, летевших в направлении Москвы. В Пермском крае при атаке БПЛА от осколочных ранений погиб мужчина, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Зафиксирован налет украинских беспилотников на промышленный объект. За ночь над регионом было сбито 39 БПЛА.

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