Минобороны Казахстана завершило поиски пропавших на Каспии военных
Министерство обороны Казахстана завершило поисково-спасательную операцию после гибели военнослужащих на Каспийском море. 25 сентября около 09:15 были обнаружены тела двух последних пропавших – сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы. Общее число погибших достигло 14 человек.
Трагедия произошла 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи в Мангистауской области. По уточненным данным властей, из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти. До обнаружения последних двух погибших поисковая операция продолжалась круглосуточно.
24 сентября стало известно о гибели девяти военнослужащих во время учений ВМС Казахстана на Каспии. Тогда данные о числе унесенных в море носили предварительный характер, а в Мангистаускую область направили комиссию Минобороны во главе с министром обороны Дауреном Косановым.
В тот же день президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. 25 сентября в Казахстане объявили общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих.