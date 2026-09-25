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Главная / Общество /

Минобороны Казахстана завершило поиски пропавших на Каспии военных

Анна Виноградова

Министерство обороны Казахстана завершило поисково-спасательную операцию после гибели военнослужащих на Каспийском море. 25 сентября около 09:15 были обнаружены тела двух последних пропавших – сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы. Общее число погибших достигло 14 человек.

Трагедия произошла 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи в Мангистауской области. По уточненным данным властей, из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти. До обнаружения последних двух погибших поисковая операция продолжалась круглосуточно.

24 сентября стало известно о гибели девяти военнослужащих во время учений ВМС Казахстана на Каспии. Тогда данные о числе унесенных в море носили предварительный характер, а в Мангистаускую область направили комиссию Минобороны во главе с министром обороны Дауреном Косановым.

В тот же день президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. 25 сентября в Казахстане объявили общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих.

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