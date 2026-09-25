Минобороны Казахстана завершило поиски пропавших на Каспии военных

24 сентября стало известно о гибели девяти военнослужащих во время учений ВМС Казахстана на Каспии. Тогда данные о числе унесенных в море носили предварительный характер, а в Мангистаускую область направили комиссию Минобороны во главе с министром обороны Дауреном Косановым.