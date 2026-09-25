Дюмин призвал усилить кадровый потенциал в области реставрации и архивного дела

В России нужно усиливать кадровый потенциал реставрационной отрасли и архивного дела. Об этом сообщил секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин на заседании комиссии по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.