Дюмин призвал усилить кадровый потенциал в области реставрации и архивного дела
В России нужно усиливать кадровый потенциал реставрационной отрасли и архивного дела. Об этом сообщил секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин на заседании комиссии по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
«Защищая свое наследие, государство укрепляет свою национальную безопасность, суверенитет, становится сильнее и устойчивее перед лицом любых вызовов», – заявил Дюмин. По его словам, специалисты в реставрации и архивном деле обеспечивают преемственность исторической памяти.
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания отметила, что в России насчитывается более 163 000 объектов культурного наследия. Министр подчеркнула, что при поддержке ведомства проводится их реставрация, ремонт и консервация.
24 сентября в Санкт-Петербурге начал работу XII Международный форум объединенных культур. В течение трех дней он объединит ведущих деятелей культуры, представителей органов власти, международных организаций и профессионального сообщества из десятков стран.
22 апреля Дюмин указал на связь сохранения культурного наследия с традиционными ценностями. Он отметил, что в России насчитывается более 160 000 объектов истории, архитектуры и культуры. Вопросы его сохранения неразрывно связаны с укреплением традиционно духовно-нравственных ценностей народов России», – подчеркнул Дюмин.