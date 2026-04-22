MTSS226,35+1,78%CNY Бирж.10,952-0,02%IMOEX2 761,64+0,14%RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%RGBITR785,45+0,43%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Дюмин: сохранение культурного наследия в РФ связано с традиционными ценностями

Ведомости

Сохранение историко-культурного наследия напрямую связано с укреплением традиционных ценностей в России. Об этом заявил помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».

По его словам, в стране насчитывается более 160 000 объектов истории, архитектуры и культуры.

«И вопросы его сохранения неразрывно связаны с укреплением традиционно духовно-нравственных ценностей народов России, защитой их самобытности, этнокультурного и языкового разнообразия, сплочением в служении Отечеству», – сказал Дюмин.

Он отметил, что по итогам предварительной работы комиссия определила ключевые направления. Среди них – сохранение объектов культурного и историко-документального наследия, развитие малых городов, поддержка нематериального наследия, включая народное творчество, обряды и промыслы, а также сохранение исторической памяти.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, возглавляющий комиссию, сообщил, что защита общей памяти становится одной из главных задач государства. По его словам, нужно будет совершенствовать законодательство в сфере охраны объектов и исторических поселений, а также решить острую проблему с нехваткой профессиональных реставраторов.

«Уверен, что мы найдем такие решения, которые помогут передать нашим детям и внукам Россию с ее великой и подлинной историей», – сказал Развожаев.

Министр культуры Ольга Любимова подчеркнула, что деятельность ведомства направлена на сохранение культурного суверенитета и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

21 апреля президент РФ Владимир Путин на церемонии премии «Служение» заявил о необходимости совместно сохранять культурное наследие народов страны и напомнил, что 2026 г. объявлен Годом единства народов России.

