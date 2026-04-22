Дюмин: сохранение культурного наследия в РФ связано с традиционными ценностями
Сохранение историко-культурного наследия напрямую связано с укреплением традиционных ценностей в России. Об этом заявил помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».
По его словам, в стране насчитывается более 160 000 объектов истории, архитектуры и культуры.
«И вопросы его сохранения неразрывно связаны с укреплением традиционно духовно-нравственных ценностей народов России, защитой их самобытности, этнокультурного и языкового разнообразия, сплочением в служении Отечеству», – сказал Дюмин.
Он отметил, что по итогам предварительной работы комиссия определила ключевые направления. Среди них – сохранение объектов культурного и историко-документального наследия, развитие малых городов, поддержка нематериального наследия, включая народное творчество, обряды и промыслы, а также сохранение исторической памяти.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, возглавляющий комиссию, сообщил, что защита общей памяти становится одной из главных задач государства. По его словам, нужно будет совершенствовать законодательство в сфере охраны объектов и исторических поселений, а также решить острую проблему с нехваткой профессиональных реставраторов.
«Уверен, что мы найдем такие решения, которые помогут передать нашим детям и внукам Россию с ее великой и подлинной историей», – сказал Развожаев.
Министр культуры Ольга Любимова подчеркнула, что деятельность ведомства направлена на сохранение культурного суверенитета и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
21 апреля президент РФ Владимир Путин на церемонии премии «Служение» заявил о необходимости совместно сохранять культурное наследие народов страны и напомнил, что 2026 г. объявлен Годом единства народов России.