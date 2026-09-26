В Иркутской области медведь утащил собаку из СНТ

В 2026 г. в России выросло число выходов бурых медведей к населенным пунктам. По данным Минприроды, хищники появлялись возле городов и сел в 41 регионе страны. В Байкальске Иркутской области 18 сентября ввели комендантский час после серии смертельных нападений, в том числе в Киренском районе, где медведь растерзал двух сборщиков ягод.