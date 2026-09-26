В Иркутской области медведь утащил собаку из СНТ
В Иркутской области сотрудники полиции обезвредили медведя, который забрался во двор в одном из СНТ Усть-Кутского района и напал на собак. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Инцидент произошел утром. Хищника увидела в своем огороде хозяйка участка – женщина оказалась всего в 3 м от медведя. Зверь утащил из двора собаку, перелез через забор и скрылся в лесу. Люди заперлись в доме и вызвали полицию.
Прибывшие сотрудники МВД вместе с охотоведом обнаружили медведя в 50 м от дома, его застрелили. Никто из людей не пострадал.
В 2026 г. в России выросло число выходов бурых медведей к населенным пунктам. По данным Минприроды, хищники появлялись возле городов и сел в 41 регионе страны. В Байкальске Иркутской области 18 сентября ввели комендантский час после серии смертельных нападений, в том числе в Киренском районе, где медведь растерзал двух сборщиков ягод.
Режим повышенной готовности также объявляли в 11 районах Тувы, в Усть-Илимске и Братске, нескольких городах Кузбасса и Петропавловске-Камчатском.