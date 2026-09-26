Швыдкой и дель Монако получили Эрмитажную премию
Спецпредставитель президента РФ по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой получил Эрмитажную премию в области культуры и искусства. Об этом «Ведомостям» сообщили в представительстве Петербургского форума объединенных культур.
Награды также удостоен итальянский оперный режиссер Джанкарло дель Монако.
Эрмитажную премию учредили в 2023 г. Она присуждается выдающимся представителям России и зарубежных стран за вклад в культуру и искусство, сохранение культурного наследия и развитие международного культурного диалога.
Лауреатами премии становились гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, хореограф Хуан Игнасио Дуато Барсиа, основатель Петербургского академического театра балета Борис Эйфман, музыкант и дипломат Полад Бюльбюль оглы и др.