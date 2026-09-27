Кравцов: осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней

В августе Минпросвещения сообщило, что в 2026/2027 учебном году осенние каникулы для школьников на четвертной системе продлятся с 26 октября по 3 ноября. С учетом выходных и Дня народного единства 4 ноября дети будут отдыхать 12 дней. Зимние каникулы запланированы с 31 декабря по 10 января.