Кравцов: осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что школьные каникулы в осенний, зимний и весенний периоды должны составлять не менее девяти дней.
«Осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней, чтобы ребята успевали полноценно отдохнуть», – сказал министр (цитата по ТАСС).
В августе Минпросвещения сообщило, что в 2026/2027 учебном году осенние каникулы для школьников на четвертной системе продлятся с 26 октября по 3 ноября. С учетом выходных и Дня народного единства 4 ноября дети будут отдыхать 12 дней. Зимние каникулы запланированы с 31 декабря по 10 января.