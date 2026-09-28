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Главная / Общество /

Рэпер Mr. Credo попал в списки «Миротворца»

Инна Шульгина

Российский рэпер Mr. Credo (Александр Махонин) был включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». На это обратило внимание «РИА Новости».

Информация о Махонине появились на ресурсе 27 сентября. Он обвиняется в поддержке президента РФ Владимира Путина и России, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. По данным агентства, артиста внесли в базу из-за его песен и публикаций в соцсетях в поддержку России и Вооруженных сил РФ, а также с критикой событий Майдана на Украине.

13 сентября «РИА Новости» писали, что в базу «Миротворца» внесли российского комедийного актера и телеведущего Сергея Писаренко. Ему инкриминировали поддержку России и якобы покушение на территориальную целостность Украины. Поводом для публикации данных стал переезд Писаренко из Украины в Россию в 2022 г., продолжение актерской карьеры в РФ, а также запись видео с поддержкой российских военных.

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