Рэпер Mr. Credo попал в списки «Миротворца»

Информация о Махонине появились на ресурсе 27 сентября. Он обвиняется в поддержке президента РФ Владимира Путина и России, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. По данным агентства, артиста внесли в базу из-за его песен и публикаций в соцсетях в поддержку России и Вооруженных сил РФ, а также с критикой событий Майдана на Украине.