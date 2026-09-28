В России с 2027 года хирургам хотят разрешить оказывать медпомощь вне больниц

С 1 сентября Минздрав расширил перечень должностей, которые смогут занимать медсестры и фельдшеры. В него включили участковых медсестер и заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами. Для специалистов также стали доступны должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. При наличии образования в области лабораторной диагностики можно работать главным лаборантом. Кроме того, предусмотрены должности медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры.