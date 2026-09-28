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В России с 2027 года хирургам хотят разрешить оказывать медпомощь вне больниц

Ксения Наумчик
Ведомости
Ведомости

В России с 2027 г. хирургам планируют разрешить оказывать помощь не только в медицинских организациях, следует из проекта приказа Минздрава РФ, с которым ознакомилось «РИА Новости».

Согласно документу, специалисты смогут работать непосредственно по месту вызова бригады скорой помощи и в транспортном средстве во время медицинской эвакуации.

Кроме того, помощь по профилю «хирургия» планируется оказывать в том числе в рамках паллиативной медицинской помощи.

На должность врача-хирурга смогут назначать специалиста, соответствующего квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам по специальности «хирургия», утвержденным приказом Минздрава.

27 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал приказ, согласно которому утвержден обновленный стандарт медицинской помощи взрослым при рекуррентном депрессивном расстройстве. В стандарт диагностики включены консультации врача-психиатра, терапевта и других специалистов. Для лабораторной диагностики предусмотрены анализы на гепатиты B и C, ВИЧ, а также исследование уровня гормонов щитовидной железы. Инструментальные методы включают электроэнцефалографию, транскраниальную допплерографию и МРТ головного мозга. В перечень немедикаментозных методов лечения и реабилитации вошли психотерапия, электроакупунктура, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия.

С 1 сентября Минздрав расширил перечень должностей, которые смогут занимать медсестры и фельдшеры. В него включили участковых медсестер и заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами. Для специалистов также стали доступны должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. При наличии образования в области лабораторной диагностики можно работать главным лаборантом. Кроме того, предусмотрены должности медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры.

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