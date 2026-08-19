Минздрав расширил список должностей для медсестер и фельдшеров

20 июля президент России Владимир Путин поручил Минздраву подготовить обзор лучших практик наставничества в сфере здравоохранения и обеспечить их внедрение в медицинских организациях. Ведомству предстоит обобщить положительный опыт наставничества в отрасли, а затем организовать его распространение в медицинских учреждениях страны. Первые результаты этой работы ведомство должно представить главе государства до 15 декабря 2026 г. В дальнейшем доклад будет ежегодным.