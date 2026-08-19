Минздрав расширил список должностей для медсестер и фельдшеров
С 1 сентября в России расширяется перечень должностей, которые смогут занимать медсестры и фельдшеры. В него включили участковых медсестер и заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, следует из документа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС.
Для специалистов также стали доступны должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. При наличии образования в области лабораторной диагностики можно работать главным лаборантом. Кроме того, предусмотрены должности медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры.
Главный фельдшер сможет заниматься управлением сестринской деятельностью при наличии степени бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению. При этом фельдшерам потребуется проходить повышение квалификации по соответствующей специальности не реже одного раза в пять лет.
20 июля президент России Владимир Путин поручил Минздраву подготовить обзор лучших практик наставничества в сфере здравоохранения и обеспечить их внедрение в медицинских организациях. Ведомству предстоит обобщить положительный опыт наставничества в отрасли, а затем организовать его распространение в медицинских учреждениях страны. Первые результаты этой работы ведомство должно представить главе государства до 15 декабря 2026 г. В дальнейшем доклад будет ежегодным.
23 июня российский лидер на совещании с членами правительства заявил, что выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать учреждения для начала работы в рамках программы наставничества.