Путин поручил распространить практику наставничества в российских медучреждениях
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения подготовить обзор лучших практик наставничества в сфере здравоохранения и обеспечить их внедрение в медицинских организациях. Документ опубликован на сайте Кремля.
Соответствующее поручение вошло в перечень решений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 июня. Согласно документу, Минздраву предстоит обобщить положительный опыт наставничества в отрасли, а затем организовать его распространение в медицинских учреждениях страны.
Первые результаты этой работы ведомство должно представить главе государства до 15 декабря 2026 г. В дальнейшем доклад по данному вопросу необходимо направлять ежегодно. Ответственным за исполнение поручения назначен министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
23 июня Путин на совещании с членами правительства заявил, что выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать учреждения для начала работы в рамках программы наставничества. Российский президент также поручил профильной комиссии Госсовета, Общероссийскому народному фронту и Национальной медицинской палате организовать мониторинг реализации программы в регионах. По его словам, необходимо поддерживать постоянную связь с молодыми специалистами и их наставниками, собирать и анализировать их предложения и замечания.
17 ноября Путин подписал закон, предусматривающий обязательную отработку до трех лет выпускников медвузов под руководством наставника в учреждениях, оказывающих помощь по системе ОМС. Документ распространяется на выпускников как бюджетных, так и коммерческих отделений.