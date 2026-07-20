Путин поручил распространить практику наставничества в российских медучреждениях

23 июня Путин на совещании с членами правительства заявил, что выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать учреждения для начала работы в рамках программы наставничества. Российский президент также поручил профильной комиссии Госсовета, Общероссийскому народному фронту и Национальной медицинской палате организовать мониторинг реализации программы в регионах. По его словам, необходимо поддерживать постоянную связь с молодыми специалистами и их наставниками, собирать и анализировать их предложения и замечания.