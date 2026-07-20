Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,562-0,07%CHKZ14 750-0,34%BRZL1 170+7,14%IMOEX1 925,72-1,67%RTSI773,79-1,67%RGBI110,41-0,43%RGBITR740,04-0,32%
Главная / Политика /

Путин поручил распространить практику наставничества в российских медучреждениях

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения подготовить обзор лучших практик наставничества в сфере здравоохранения и обеспечить их внедрение в медицинских организациях. Документ опубликован на сайте Кремля.

Соответствующее поручение вошло в перечень решений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 июня. Согласно документу, Минздраву предстоит обобщить положительный опыт наставничества в отрасли, а затем организовать его распространение в медицинских учреждениях страны.

Первые результаты этой работы ведомство должно представить главе государства до 15 декабря 2026 г. В дальнейшем доклад по данному вопросу необходимо направлять ежегодно. Ответственным за исполнение поручения назначен министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В госсекторе здравоохранения планируют работать 50% студентов-медиков

Общество

23 июня Путин на совещании с членами правительства заявил, что выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать учреждения для начала работы в рамках программы наставничества. Российский президент также поручил профильной комиссии Госсовета, Общероссийскому народному фронту и Национальной медицинской палате организовать мониторинг реализации программы в регионах. По его словам, необходимо поддерживать постоянную связь с молодыми специалистами и их наставниками, собирать и анализировать их предложения и замечания.

17 ноября Путин подписал закон, предусматривающий обязательную отработку до трех лет выпускников медвузов под руководством наставника в учреждениях, оказывающих помощь по системе ОМС. Документ распространяется на выпускников как бюджетных, так и коммерческих отделений.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её