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Число погибших при пожаре на заводе петард в Ярославской области выросло до 14

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Число погибших при пожаре на заводе по производству петард в Ярославской области увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве также добавили, что одна женщина была госпитализирована.

На данный момент пожар полностью потушен. Поисково-спасательные операции продолжаются. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил траур 30 сентября. Семьям погибших будет оказана помощь.

Также возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

28 сентября произошел пожар на территории завода по производству петард в Кубринске Переславль-Залесского муниципального округа, впоследствии там ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь охватил два здания. В тушении огня участвовали более 100 человек и 40 единиц техники.

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