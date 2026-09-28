Число погибших при пожаре на заводе петард в Ярославской области выросло до 14
Число погибших при пожаре на заводе по производству петард в Ярославской области увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.
В ведомстве также добавили, что одна женщина была госпитализирована.
На данный момент пожар полностью потушен. Поисково-спасательные операции продолжаются. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил траур 30 сентября. Семьям погибших будет оказана помощь.
Также возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
28 сентября произошел пожар на территории завода по производству петард в Кубринске Переславль-Залесского муниципального округа, впоследствии там ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь охватил два здания. В тушении огня участвовали более 100 человек и 40 единиц техники.