Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии

Согласно судебным документам, Маккинси и его жена Кэндис Джан на момент его смерти были вовлечены в тяжбу об опеке над ребенком В прошлом году судья удовлетворил ходатайство Джан о временном запретительном судебном приказе в связи с домашним насилием против Маккинси, свидетельствуют судебные документы. Маккинси подал на развод в декабре, а слушание было назначено на следующий месяц. В августе суд одобрил привлечение частного специалиста по оценке условий опеки над детьми.