Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии
Руководителя отдела разработки программного обеспечения The New York Times Джонатана Маккинси убили родственники со стороны жены. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на полицию.
Убийство было совершено 26 сентября в Дублине в округе Аламида. 40-летнего топ-менеджера нашли лежащим на земле в спорткомплексе Dublin Sports Grounds с множественными огнестрельными ранениями. Он погиб на месте. Полиция арестовала двух подозреваемых – 77-летних Шоуен Чжан и Шили Чэнь. Это супружеская пара, идентифицированная как родственники Маккинси со стороны жены. Оба ждут предъявления обвинений в тюрьме Санта-Рита.
Согласно судебным документам, Маккинси и его жена Кэндис Джан на момент его смерти были вовлечены в тяжбу об опеке над ребенком В прошлом году судья удовлетворил ходатайство Джан о временном запретительном судебном приказе в связи с домашним насилием против Маккинси, свидетельствуют судебные документы. Маккинси подал на развод в декабре, а слушание было назначено на следующий месяц. В августе суд одобрил привлечение частного специалиста по оценке условий опеки над детьми.