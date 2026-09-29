Украинца приговорили к 19 годам за шпионаж в Белгородской области

В середине августа Мосгорсуд осудил россиянина на 23 года лишения свободы по делу о шпионаже в пользу разведки Польши. По информации ФСБ, мужчина после начала боевых действий на Украине в 2022 г. покинул Россию и сам установил контакт с представителем службы военной разведки минобороны Польши. Представитель польской разведки поручил ему задание по сбору секретных сведений о перспективных образцах вооружения, применяемых российскими военными на Украине. Гражданина РФ также обвинили в переводе криптовалюты на нужды вооруженных сил Украины, закупке амуниции и организации ее доставки из Польши на Украину.