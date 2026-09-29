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Украинца приговорили к 19 годам за шпионаж в Белгородской области

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Белгородский областной суд приговорил гражданина Украины 1990 года рождения к 19 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

По данным спецслужбы, уроженец Закарпатской области был завербован ГУР минобороны Украины через Viber. За деньги он передавал координаты расположения военных и техники Вооруженных сил (ВС) РФ в приграничье Белгородской области. Его задержали сотрудники ФСБ. Дело расследовали по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Приговор суда в законную силу не вступил.

В середине августа Мосгорсуд осудил россиянина на 23 года лишения свободы по делу о шпионаже в пользу разведки Польши. По информации ФСБ, мужчина после начала боевых действий на Украине в 2022 г. покинул Россию и сам установил контакт с представителем службы военной разведки минобороны Польши. Представитель польской разведки поручил ему задание по сбору секретных сведений о перспективных образцах вооружения, применяемых российскими военными на Украине. Гражданина РФ также обвинили в переводе криптовалюты на нужды вооруженных сил Украины, закупке амуниции и организации ее доставки из Польши на Украину.

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