Директор завода пиротехники в Ярославской области задержан после пожара

Пожар произошел на территории завода по производству петард в Кубринске Переславль-Залесского муниципального округа 28 сентября. Впоследствии там ввели режим чрезвычайной ситуации. Погибли 14 человек, одна женщина была госпитализирована. Пламя распространилось на два здания. В тушении огня участвовали более 100 человек и 40 единиц техники.