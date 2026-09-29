Директор завода пиротехники в Ярославской области задержан после пожара
Директора предприятия по производству петард в Ярославской области задержали после пожара, который унес жизни 14 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Руководителя завода доставят в Переславль-Залесский для проведения следственных мероприятий. После следственных действий ему изберут меру пресечения.
Пожар произошел на территории завода по производству петард в Кубринске Переславль-Залесского муниципального округа 28 сентября. Впоследствии там ввели режим чрезвычайной ситуации. Погибли 14 человек, одна женщина была госпитализирована. Пламя распространилось на два здания. В тушении огня участвовали более 100 человек и 40 единиц техники.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Дополнение: Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что к 2:00 29 сентября специалисты восстановили подачу энергии для жителей и соцобъектов села Кубринск Переславль-Залесского округа. Сейчас сотрудники администрации проводят поквартирные обходы пострадавших для оценки ущерба. «Это большая трагедия для всего региона. Обязательно окажем семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку», – написал Евраев в своем Telegram-канале.