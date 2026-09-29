Роскомнадзор просит суд взыскать 300 000 рублей с футболиста Смолова
Роскомнадзор потребовал взыскать 300 000 руб. с бывшего футболиста сборной России Федора Смолова. Соответствующий иск ведомство направило в Арбитражный суд Москвы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Иск поступил в суд 24 сентября и пока не принят к рассмотрению. Основания требований Роскомнадзора не раскрываются. Предположительно, обращение может быть связано с задолженностью Смолова по обязательным отчислениям за распространение рекламы в интернете.
С 1 апреля 2025 г. распространители интернет-рекламы обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода от соответствующих услуг. Контроль за полнотой и своевременностью таких отчислений осуществляет Роскомнадзор.
Смолов ранее выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», махачкалинский «Анжи», «Краснодар» и сборную России. Профессиональную карьеру футболист завершил в 2025 г.