Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,526-0,51%VEON-RX67,9+2,26%KZOS45,50%IMOEX2 246,58-0,34%RTSI838,46-0,34%RGBI111,12-0,51%RGBITR762,03-0,46%
Главная / Общество /

Конституционный суд приравнял увольнение из-за отказа переезда к сокращению

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Увольнение работника из-за его отказа продолжить государственную гражданскую службу в другой местности подобно сокращению должности. Такое действие должно сопровождаться компенсацией в размере четырехмесячного денежного содержания. Об этом заявил Конституционный суд (КС) России после принятия соответствующего постановления.

В КС подчеркнули, что отказ в предоставлении гарантий в подобных случаях нарушает баланс между публичными интересами и интересом граждан в стабильной занятости. Отмечается, что условия служебного контракта изменяются исключительно по соглашению сторон.

Одностороннее изменение может быть только в ситуациях, предусмотренных законом, отметили в суде. При этом служащий должен получать гарантии, обеспечивающие его защиту как от произвольного изменения условий служебного контракта, так и от необоснованного увольнения.

24 сентября «Ведомости» писали со ссылкой на опрос АЦ ВЦИОМ, что россиян считают предпочтительным держаться за имеющееся место работы, даже если условия не идеальны. Еще 36% не видят принципиальных отличий текущего периода от предыдущих: хорошие специалисты востребованы всегда, а слабые находятся в зоне риска. 8% увидели благоприятный момент для смены работы из-за дефицита кадров и возможности найти лучшие условия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её