Конституционный суд приравнял увольнение из-за отказа переезда к сокращению

24 сентября «Ведомости» писали со ссылкой на опрос АЦ ВЦИОМ, что россиян считают предпочтительным держаться за имеющееся место работы, даже если условия не идеальны. Еще 36% не видят принципиальных отличий текущего периода от предыдущих: хорошие специалисты востребованы всегда, а слабые находятся в зоне риска. 8% увидели благоприятный момент для смены работы из-за дефицита кадров и возможности найти лучшие условия.