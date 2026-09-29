Конституционный суд приравнял увольнение из-за отказа переезда к сокращению
Увольнение работника из-за его отказа продолжить государственную гражданскую службу в другой местности подобно сокращению должности. Такое действие должно сопровождаться компенсацией в размере четырехмесячного денежного содержания. Об этом заявил Конституционный суд (КС) России после принятия соответствующего постановления.
В КС подчеркнули, что отказ в предоставлении гарантий в подобных случаях нарушает баланс между публичными интересами и интересом граждан в стабильной занятости. Отмечается, что условия служебного контракта изменяются исключительно по соглашению сторон.
Одностороннее изменение может быть только в ситуациях, предусмотренных законом, отметили в суде. При этом служащий должен получать гарантии, обеспечивающие его защиту как от произвольного изменения условий служебного контракта, так и от необоснованного увольнения.
24 сентября «Ведомости» писали со ссылкой на опрос АЦ ВЦИОМ, что россиян считают предпочтительным держаться за имеющееся место работы, даже если условия не идеальны. Еще 36% не видят принципиальных отличий текущего периода от предыдущих: хорошие специалисты востребованы всегда, а слабые находятся в зоне риска. 8% увидели благоприятный момент для смены работы из-за дефицита кадров и возможности найти лучшие условия.