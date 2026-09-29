Пропавшие в Красной пещере туристы более 12 часов не выходят на связь
Туристы, самостоятельно отправившиеся в Красную пещеру в Симферопольском районе Крыма, более 12 часов не выходят на связь. Их точное местонахождение пока не установлено, сообщили в региональном Следственном комитете. Красная пещера сейчас подтоплена из-за повышения уровня подземной реки.
Следователи работают на месте происшествия вместе со спасателями и устанавливают обстоятельства нахождения группы в пещере в условиях неблагоприятной погоды. По поручению руководителя Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка. По ее итогам ведомство намерено установить все обстоятельства происшествия.
29 сентября стало известно, что четверо туристов оказались заблокированы в Красной пещере из-за подъема воды. По данным МЧС, они находились за сифонами на экстремальном маршруте и не могли самостоятельно выбраться наружу. Спасательные работы ведутся со стороны пещер Красная и Голубиная, к ним привлечены 28 человек и семь единиц техники.