Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,526-0,51%VEON-RX67,9+2,26%KZOS45,50%IMOEX2 246,58-0,34%RTSI838,46-0,34%RGBI111,12-0,51%RGBITR762,03-0,46%
Главная / Общество /

Пропавшие в Красной пещере туристы более 12 часов не выходят на связь

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Туристы, самостоятельно отправившиеся в Красную пещеру в Симферопольском районе Крыма, более 12 часов не выходят на связь. Их точное местонахождение пока не установлено, сообщили в региональном Следственном комитете. Красная пещера сейчас подтоплена из-за повышения уровня подземной реки.

Следователи работают на месте происшествия вместе со спасателями и устанавливают обстоятельства нахождения группы в пещере в условиях неблагоприятной погоды. По поручению руководителя Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка. По ее итогам ведомство намерено установить все обстоятельства происшествия.

29 сентября стало известно, что четверо туристов оказались заблокированы в Красной пещере из-за подъема воды. По данным МЧС, они находились за сифонами на экстремальном маршруте и не могли самостоятельно выбраться наружу. Спасательные работы ведутся со стороны пещер Красная и Голубиная, к ним привлечены 28 человек и семь единиц техники.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её