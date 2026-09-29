Пропавшие в Красной пещере туристы более 12 часов не выходят на связь

29 сентября стало известно, что четверо туристов оказались заблокированы в Красной пещере из-за подъема воды. По данным МЧС, они находились за сифонами на экстремальном маршруте и не могли самостоятельно выбраться наружу. Спасательные работы ведутся со стороны пещер Красная и Голубиная, к ним привлечены 28 человек и семь единиц техники.