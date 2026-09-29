Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Шебекине медиков

27 сентября оперштаб Белгородской области сообщил, что мирная жительница погибла в результате удара ВСУ в селе Березовка. Женщина получила тяжелые ранения в ходе детонации взрывного устройства на территории дома и была госпитализирована, но врачи не смогли ее спасти. Также в ходе атаки БПЛА в регионе были повреждены жилые дома, автомобили и объект инфраструктуры.