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Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Шебекине медиков

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех медиков, погибших в результате ударов украинских дронов в Шебекине Белгородской области. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

За мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исполнения профессионального долга, орденами награждены врач Дмитрий Донецкий, фельдшер Любовь Кузьмина и медбрат Иван Дундуков.

В ночь на 29 августа дежурные силы ПВО сбили 129 украинских беспилотников над шестью регионами России и одним морем. Атаки были отражены с 20:00 мск 28 сентября до 08:00 мск 29 сентября. Дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

27 сентября оперштаб Белгородской области сообщил, что мирная жительница погибла в результате удара ВСУ в селе Березовка. Женщина получила тяжелые ранения в ходе детонации взрывного устройства на территории дома и была госпитализирована, но врачи не смогли ее спасти. Также в ходе атаки БПЛА в регионе были повреждены жилые дома, автомобили и объект инфраструктуры.

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