Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за выхода медведей
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности в связи с выходом медведей в населенные пункты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.
Особый режим введен на всей территории края с 29 сентября. Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главам округов было поручено создать рабочие группы, оповестить жителей и взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей. Также необходимо пресекать бесконтрольный выпас скота.
В школах будут проведены дополнительные инструктажи и определены безопасные маршруты для детей. Медики будут готовыми оказать помощь, включая санавиацию. Силовые и надзорные ведомства проведут профилактические рейды в населенных пунктах.
26 сентября два человека попали в больницу после нападения медведя в селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии. Зверя застрелили на месте.