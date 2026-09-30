Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за выхода медведей

Особый режим введен на всей территории края с 29 сентября. Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главам округов было поручено создать рабочие группы, оповестить жителей и взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей. Также необходимо пресекать бесконтрольный выпас скота.