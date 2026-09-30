Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI843,28+0,23%RGBI111,22-0,42%CNY Бирж.00%IMOEX2 260,06+0,26%RGBITR762,7-0,38%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за выхода медведей

Инна Шульгина

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности в связи с выходом медведей в населенные пункты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Особый режим введен на всей территории края с 29 сентября. Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главам округов было поручено создать рабочие группы, оповестить жителей и взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей. Также необходимо пресекать бесконтрольный выпас скота.

В школах будут проведены дополнительные инструктажи и определены безопасные маршруты для детей. Медики будут готовыми оказать помощь, включая санавиацию. Силовые и надзорные ведомства проведут профилактические рейды в населенных пунктах.

28 сентября в красноярском минприроды сообщили, что в крае убито 729 бурых медведей в рамках мероприятий по регулированию их численности. 29 сентября Следственный комитет (СК) Камчатки сообщил о найденном теле мужчины с признаками нападения дикого животного.

26 сентября два человека попали в больницу после нападения медведя в селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии. Зверя застрелили на месте.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её