Двух мужчин госпитализировали после нападения медведя в Бурятии
Два человека попали в больницу после нападения медведя в селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя районной администрации. Медведя застрелили на месте.
В Иркутской области сотрудники полиции обезвредили медведя, который забрался во двор в одном из СНТ Усть-Кутского района. Хищника увидела в своем огороде хозяйка участка. Она оказалась всего в 3 м от медведя. Зверь утащил со двора собаку, перелез через забор и скрылся в лесу. Люди заперлись в доме и вызвали полицию. Сотрудники МВД вместе с охотоведом обнаружили медведя в 50 м от дома и застрелили его.