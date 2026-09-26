Двух мужчин госпитализировали после нападения медведя в Бурятии

В Иркутской области сотрудники полиции обезвредили медведя, который забрался во двор в одном из СНТ Усть-Кутского района. Хищника увидела в своем огороде хозяйка участка. Она оказалась всего в 3 м от медведя. Зверь утащил со двора собаку, перелез через забор и скрылся в лесу. Люди заперлись в доме и вызвали полицию. Сотрудники МВД вместе с охотоведом обнаружили медведя в 50 м от дома и застрелили его.