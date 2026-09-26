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Главная / Общество /

Двух мужчин госпитализировали после нападения медведя в Бурятии

Ася Султанова

Два человека попали в больницу после нападения медведя в селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя районной администрации. Медведя застрелили на месте.

В Иркутской области сотрудники полиции обезвредили медведя, который забрался во двор в одном из СНТ Усть-Кутского района. Хищника увидела в своем огороде хозяйка участка. Она оказалась всего в 3 м от медведя. Зверь утащил со двора собаку, перелез через забор и скрылся в лесу. Люди заперлись в доме и вызвали полицию. Сотрудники МВД вместе с охотоведом обнаружили медведя в 50 м от дома и застрелили его.

В регионе с 18 сентября ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к домам, трассам и населенным пунктам. Режим повышенной готовности также объявляли в 11 районах Тувы, нескольких городах Кузбасса и Петропавловске-Камчатском.

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