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В Красноярском крае добыли более 700 бурых медведей

Татьяна Мозолевская
Илья Наймушин / РИА Новости
Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярском крае убили 729 бурых медведей в рамках мероприятий по регулированию их численности. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и лесного комплекса.

По состоянию на 28 сентября в крае было принято 180 приказов о регулировании численности 1214 особей бурого медведя. Кроме того, поступило 128 заявлений на получение денежного вознаграждения за добычу бурого медведя.

Власти Красноярского края предупредили жителей, что на отдельных территориях региона сохраняется опасность выхода медведей, и призвали соблюдать осторожность.

26 сентября два человека попали в больницу после нападения медведя в селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии. Медведя застрелили на месте. До этого медведь был убит в Иркутской области после того, как он забрался во двор в одном из СНТ Усть-Кутского района.

Торгашинская лестница в Красноярске, которая считается самой длинной в России, закрыта для посещения из-за угрозы выхода медведей в тот же день.

В сентябре выход медведей к домам, трассам и населенным пунктам зарегистрировали во всех регионах Сибири. Медведи нападают на местных жителей в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

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