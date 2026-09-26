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Из-за медведей в Красноярске временно закрыли самую длинную лестницу России

Антон Потоков

Торгашинская лестница в Красноярске, которая считается самой длинной в России, закрыта для посещения из-за угрозы выхода медведей. Об этом сообщили в городской мэрии.

«Торгашинскую лестницу закрыли для посетителей. Это связано с безопасностью из-за встреч с медведями. На месте установлена предупреждающая табличка», – говорится в сообщении.

26 сентября два человека попали в больницу после нападения медведя в селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии. Медведя застрелили на месте. До этого медведь был убит в Иркутской области после того, как он забрался во двор в одном из СНТ Усть-Кутского района.

В сентябре выход медведей к домам, трассам и населенным пунктам зарегистрировали во всех регионах Сибири. Медведи нападают на местных жителей в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

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