Из-за медведей в Красноярске временно закрыли самую длинную лестницу России
Торгашинская лестница в Красноярске, которая считается самой длинной в России, закрыта для посещения из-за угрозы выхода медведей. Об этом сообщили в городской мэрии.
«Торгашинскую лестницу закрыли для посетителей. Это связано с безопасностью из-за встреч с медведями. На месте установлена предупреждающая табличка», – говорится в сообщении.
26 сентября два человека попали в больницу после нападения медведя в селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии. Медведя застрелили на месте. До этого медведь был убит в Иркутской области после того, как он забрался во двор в одном из СНТ Усть-Кутского района.
В сентябре выход медведей к домам, трассам и населенным пунктам зарегистрировали во всех регионах Сибири. Медведи нападают на местных жителей в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.