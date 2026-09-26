Из-за медведей в Красноярске временно закрыли самую длинную лестницу России

26 сентября два человека попали в больницу после нападения медведя в селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии. Медведя застрелили на месте. До этого медведь был убит в Иркутской области после того, как он забрался во двор в одном из СНТ Усть-Кутского района.