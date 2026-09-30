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С Моргенштерна взыщут 8,2 млн рублей штрафа

Инна Шульгина

Судебные приставы взыскивают с рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иноагентом) штраф в 8,2 млн руб. за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы.

В апреле суд заочно оштрафовал Моргенштерна на 7 млн руб. за публикации без плашки иноагента, сохранив арест имущества, стоимость которого эквивалентна штрафу. В июне штраф был увеличен до 8,2 млн руб. Поскольку рэпер не выплатил его добровольно, 20 августа был выдан исполнительный лист, а 1 сентября заведено исполнительное производство о вызскании.‍

6 мая 2022 г. Минюст включил Моргеншерна в реестр иноагентов. Его штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., июне и ноябре 2023 г. Адвокат Жорин уточнял, что рэпер не признает вину по этому делу, так как защита считает его включение в реестр незаконным и необоснованным. Сейчас Моргенштерн живет за пределами России.

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