Суд оштрафовал Моргенштерна на 7 млн рублей за нарушение закона об иноагентах
Суд признан рэпера Алишера Моргенштерна (считается в РФ иноагентом) виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента) и заочно приговорил его к штрафу в размере 7 млн руб. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки столичной прокуратуры. Установлено, что Моргенштерн дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но продолжил публиковать в соцсетях материалы без указания маркировки.
На имущество рэпера наложен арест.
2 марта Савеловская межрайонная прокуратура направила в суд дело Моргенштерна по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. 27 января по этому же делу Следственный комитет объявил его в федеральный и межгосударственный розыск.
Минюст включил Моргеншерна в реестр иноагентов 6 мая 2022 г. Его штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., июне и ноябре 2023 г. Адвокат Жорин уточнял, что рэпер не признает вину по этому делу, так как защита считает его включение в реестр незаконным и необоснованным. Сейчас Моргенштерн живет за пределами России.