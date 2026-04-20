Суд оштрафовал Моргенштерна на 7 млн рублей за нарушение закона об иноагентах

Минюст включил Моргеншерна в реестр иноагентов 6 мая 2022 г. Его штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., июне и ноябре 2023 г. Адвокат Жорин уточнял, что рэпер не признает вину по этому делу, так как защита считает его включение в реестр незаконным и необоснованным. Сейчас Моргенштерн живет за пределами России.