Суд в Москве ужесточил заочный приговор Моргенштерну

20 апреля суд признал рэпера виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента) и заочно приговорил его к штрафу в размере 7 млн руб. Суд установил, что Моргенштерн дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но продолжил публиковать в соцсетях материалы без указания маркировки. На имущество рэпера наложен арест.