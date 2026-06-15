Суд в Москве ужесточил заочный приговор Моргенштерну
Савеловский районный суд Москвы заочно ужесточил наказание рэперу Алишеру Моргенштерну (считается в РФ иноагентом) по итогам рассмотрения апелляции на решение мирового судьи. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Суд постановил назначить Моргенштерну штраф в размере 8 205 985 руб. Кроме финансового взыскания суд ввел дополнительные ограничения в отношении осужденного. Ему запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и интернет-каналов.
20 апреля суд признал рэпера виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента) и заочно приговорил его к штрафу в размере 7 млн руб. Суд установил, что Моргенштерн дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но продолжил публиковать в соцсетях материалы без указания маркировки. На имущество рэпера наложен арест.
2 марта Савеловская межрайонная прокуратура направила в суд дело Моргенштерна по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. 27 января по этому же делу Следственный комитет объявил его в федеральный и межгосударственный розыск.
Минюст включил Моргенштерна в реестр иноагентов 6 мая 2022 г.