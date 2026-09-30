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Филологи спрогнозировали появление в русском языке нового союза «то что»

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Филологи прогнозируют появление в русском языке нового составного союза «то что», который сейчас считается ошибочным. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

По его словам, конструкция уже широко используется, особенно среди молодых людей. В качестве примера Пахомов привел фразу «он сказал, то что завтра придет». Сейчас нормативным вариантом остается конструкция с союзом «что». «Лингвисты, которые за этим наблюдают, говорят о том, что, видимо, рождается у нас в русском языке новый составной подчинительный союз», – отметил филолог.

Пахомов допустил, что распространение конструкции связано с развитием системы составных подчинительных союзов по аналогии с «потому что», «в случае если» и «для того чтобы». «Скорее всего, это норма если не завтрашнего, то послезавтрашнего дня. И это не катастрофа. Это не ужас, это не деградация языка, это просто смена нормы», – заключил он.

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