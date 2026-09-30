Филологи спрогнозировали появление в русском языке нового союза «то что»

Пахомов допустил, что распространение конструкции связано с развитием системы составных подчинительных союзов по аналогии с «потому что», «в случае если» и «для того чтобы». «Скорее всего, это норма если не завтрашнего, то послезавтрашнего дня. И это не катастрофа. Это не ужас, это не деградация языка, это просто смена нормы», – заключил он.