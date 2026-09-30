Ковальчук: при атаке БПЛА в Трубчевске ранены 12 человек, среди них дети

Ранее в Брянской области уже происходили атаки с жертвами и пострадавшими. В июле 2026 г. при ударе БПЛА погиб мужчина и двое мирных жителей получили ранения. В июне 2026 г. в Трубчевске ранения получил 11-летний мальчик. Также в июне 2026 г. в результате удара дронов-камикадзе в Брянской области пострадали четверо детей.