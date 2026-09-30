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Ковальчук: при атаке БПЛА в Трубчевске ранены 12 человек, среди них дети

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Не менее 12 человек пострадали при атаке беспилотника на Трубчевск в Брянской области. Среди раненых есть дети, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

«Чудовищная атака по мирным людям в Трубчевске, пострадали дети. Враг нанес удар с помощью БПЛА. Ранены 12 человек», – написал глава региона в своем канале на платформе Мах. Детали происшествия уточняются.

Ранее в Брянской области уже происходили атаки с жертвами и пострадавшими. В июле 2026 г. при ударе БПЛА погиб мужчина и двое мирных жителей получили ранения. В июне 2026 г. в Трубчевске ранения получил 11-летний мальчик. Также в июне 2026 г. в результате удара дронов-камикадзе в Брянской области пострадали четверо детей.

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