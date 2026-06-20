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В Брянской области при атаке ВСУ погиб человек

Ведомости

В Суземском районе Брянской области при атаке FPV-дронов погиб мирный житель и пострадала женщина. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. Пострадавшую госпитализировали, она получила необходимую медпомощь.

Как сообщил Ковальчук, за прошедшие сутки Брянскую область атаковали 118 дронов самолетного типа.

19 июня в результате атаки БПЛА на город Трубчевск ранения получил 11-летний мальчик. В Севском районе Брянской области дрон ударил по жилому дому: погибла мирная жительница. 

За минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 187 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей.

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